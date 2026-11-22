Los galos remontaron tras perder el primer set por 6-3 y se hicieron con el triunfo con un 7-6 (2) en la segunda manga y un 10-6 en el superdesempate, en una pugna que se prolongó durante una hora y treinta y dos minutos.

Arribage y Olivetti se convirtieron, asimismo, en la primera pareja íntegramente francesa en ganar el título después de Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut en 2021, y en la primera debutante que gana este torneo desde que los españoles David Marrero y Fernando Verdasco lo hicieran en 2013.

Los ganadores cerraron así una temporada muy positiva, después de ganar los torneos de Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Mallorca y Basilea.

Arribage conquistó su novelo título de dobles, el quinto en pista cubierta y el séptimo de esta temporada, mientras que Olivetti consiguió su décimo título de dobles del ATP Tour.

Se vengaron así de unos rivales con los que empezaron cayendo en la competición, en su primer partido, por 7-6 (7) y 6-4. Su rival en la final, Arévalo, rozó la hazaña de convertirse en el primer jugador de Centroamérica en conquistar las Finales ATP.

El jugador salvadoreño se mostró visiblemente emocionado al término del partido.

Junto a Pavic, fue la tercera participación de ambos como pareja en este torneo, tras alcanzar la final en 2024, en su primer año juntos, en la que cayeron ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz. El año pasado, no lograron sellar su pase a semifinales al acabar terceros en la fase de grupos.

El salvadoreño y el croata perdieron así su segunda final de maestros. Este año, su único título llegó en Queen’s Club, donde derrotaron en la final a los números uno del mundo, el británico Henry Patten y el finlandés Herri Heliovaara.