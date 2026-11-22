Los Bills (9-1), con el mejor balance de la Conferencia Americana, se impusieron a los Dolphins (1-9) a domicilio por 26-9, en su sexta victoria consecutiva.

No fue el mejor partido del 'quarterback' Josh Allen, que firmó un solo pase de 'touchdown' para DJ Moore y sufrió dos intercepciones, aunque completó 27 de sus 45 envíos para 304 yardas. James Cook III aportó otro 'touchdown' por vía terrestre.

Los Bills tuvieron dificultades para culminar sus 'drives' y necesitaron recurrir al pateador Tyler Bass, que anotó cuatro 'field goals' esta tarde en Miami.

La defensa de los Bills sí que destacó y limitó al 'quarterback' de los Dolphins, Kyle McCord, a solo 12 de sus 33 pases para 102 yardas, sin anotaciones y con una intercepción. Los 9 puntos de Miami llegaron con tres 'field goals' de Daniel Carlson.

Por su lado, los Chiefs (8-2) derrotaron a los Cardinals (3-8) por 34-7 y encabezan la División Oeste de la Americana.

El 'quarterback' de los Chiefs, Patrick Mahomes, ganador de tres 'Super Bowl' firmó una gran actuación con 27 pases en 39 intentos para un total de 324 yardas, tres 'touchdowns' y ninguna intercepción.

Su socio a lo largo de los años, Travis Kelce, atrapó dos de esos pases de 'touchdown', con el tercero para Xavier Worthy.

La defensa limitó a los Cardinals a una sola anotación en todo el partido, un 'touchdown' de Simi Fehoko en el segundo cuarto a pase de Josh Johnston.

Los Chiefs viajarán este jueves a Buffalo para medirse a los Bills en el partido estelar de Acción de Gracias, con el liderato de la Conferencia Americana en juego.

Los Cowboys (5-6) convirtieron 'touchdown' en cada una de sus seis primeras posesiones ofensivas. Prescott fue su gran protagonista, al participar en cinco de esas anotaciones: cuatro con pases y una a la carrera.

El mariscal de campo convirtió 28 de sus 33 pases para 325 yardas. CeeDee Lamb, George Pickens, Javonte Williams y Brevyn Spann-Ford recibieron los cuatro pases de 'touchdown', mientras que Javonte Williams y KaVontae Turpin anotaron otros dos por vía terrestre para un total de siete para los Cowboys.

En otros partidos de este domingo, los Philadelphia Eagles ganaron a los Pittsburgh Steelers por 19-16 rompiendo una racha de siete derrotas seguidas, la peor en 14 años para los campeones del Super Bowl hace apenas dos años.

Los Steelers han caído en sus últimas doce vivistas a Filadelfia, con su última victoria en 1965.

Los Detroit Lions derrotaron por 31-21 a los Tampa Bay Buccaneers y los Chicago Bears se impusieron por 21-13 a los New Orleans Saints. Lions y Bears empatan al frente de la División Norte de la Conferencia Nacional con un balance de 8-2.

Por su parte, los Baltimore Ravens cayeron por 35-33 ante los Carolina Panthers y encadenaron su sexta derrota consecutiva.