Manfred fue recibido por la mandataria venezolana en el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, junto al canciller Oliver Blanco, el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, y el ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

VTV mostró imágenes del encuentro, en el que también participó el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sin que hubiera declaraciones.

Igualmente, estuvieron presentes el mánager de la selección de béisbol de Venezuela, Omar López, y el capitán Salvador Pérez, receptor de los Kansas City de las Grandes Ligas.

Según la fuente oficial se estableció hoy un "contacto institucional directo" con los directivos del béisbol profesional estadounidense para revisar asuntos vinculados al "desarrollo de la disciplina, el intercambio deportivo y la proyección internacional".

Parte de la novena de Venezuela que ganó el 17 de marzo de 2026 el Clásico Mundial de Béisbol en el IonaDepot Park de Miami, llegó a Caracas para cumplir con una celebración que se prolongó por meses.

En marzo pasado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que estaba gestionando con el Gobierno de Estados Unidos y las Grandes Ligas la visita a su país del equipo venezolano.

Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial tras imponerse por 3-2 a Estados Unidos. Un doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó entonces una victoria que se despejó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada, y de Wilyer Abreu, en la cuarta.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.