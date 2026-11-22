A primera hora de la mañana el noruego hizo lo propio en la primera manga al firmar el mejor tiempo, con 53.56 segundos, seguido de su compatriota Atle Lie McGrath a tan solo una centésima (53,66), mientras que el belga Armand Marchant fue tercero con un registro de 54,09, a 44 centésimas del líder.

Ya en la segunda prueba matutina, Haugan fue el último en salir y volvió a confirmar su dominio en la prueba de eslalon con un tiempo de 1:42.55, aventajando en 60 centésimas a su compatriota Eirik Hystad Solberg, mientras que el suizo Tanguy Neef ocupó la tercera posición, a 88 centésimas del líder.

Con esta victoria el noruego sumó su séptima victoria en una campeonato mundial, tras la última conseguida el 25 de marzo de 2026 en Hafjell (Noruega).

La primera manga también dejó una de las sorpresas de la jornada, la eliminación del brasileño Lucas Pinheiro Braathen, vencedor de las dos primeras pruebas de la temporada, que no pudo completar el recorrido.

Por su parte, los españoles Joaquin Baucells y Aingeru Garay no consiguieron clasificarse dentro de los treinta mejores en la primera manga y quedaron fuera para la segunda.