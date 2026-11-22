Kristoffer Eriksen Sundal, de 25 años, ganó con dos saltos de 136 y 138 metros y 304 puntos y estuvo acompañado en el podio por el austríaco Raffael Zimmermann (131+137/303,8) y el también noruego Isak Andreas Langmo (133+133,5/ 299,2).

El noruego empata al frente de la general del circuito con el austríaco Stephan Embacher, ganador de la prueba inaugural del sábado en este mismo escenario y quinto este domingo.

La Copa del Mundo continúa el fin de semana que viene con dos pruebas en la estación finlandesa de Ruka.