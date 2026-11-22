- Buenos Aires. El Estudiantes llegó a la final de la Copa Libertadores con una formación que combina firmeza defensiva y talento para atacar, con la que intentará derrotar al Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su quinto título de Copa Libertadores. Por Sebastián Rodríguez Mora

- Redacción Deportes. La final de la Copa Libertadores de 2026 proclamará a un nuevo campeón en el mismo escenario donde 58 años atrás los dos finalistas de esta edición buscaban por primera vez levantar el trofeo más anhelado por los clubes del fútbol profesional en América. Por Gabriel Briceño Fernández

Valencia (España). El Levante y el Elche cierran este lunes en el Ciutat de València la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports en un duelo autonómico decisivo en la lucha por salir de la zona de descenso, en la que ambos están ahora inmersos tras el triunfo del Valencia.

Redacción deportes. El español Marc Márquez ha logrado su objetivo de ser campeón del mundo por octava vez en MotoGP y la décima en su carrera deportiva, no sin sufrir hasta el último momento, como también deberán hacer los españoles Manuel González e Izan Guevara para dirimir el cetro de Moto2 en la última carrera de la temporada. Por Juan Antonio Lladós.

Roma. El Papa León XIV recibe este lunes en audiencia en el Vaticano a un centenar de figuras destacadas del ciclismo, entre ellas Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Paul Seixas, Mariana Pajón o Demi Vollering, en un encuentro organizado por el Dicasterio vaticano para la Cultura y la Educación y por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

- Previa del Campeonato del Mundo de ajedrez, que enfrenta en Ginebra al vigente campeón, el indio Gukesh Dommaraju, y el uzbeko Javokhir Sindarov.

- Abu Dabi Desert Challenge, última de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

- NBA: Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies y Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers (00.00 GMT), Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets y Toronto Raptors-Milwaukee Bucks (00.30), Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers y New Orleans Pelicans-Phoenix Suns (01.00), Houston Rockets-Los Angeles Clippers (01.30) y Los Angeles Lakers-Utah Jazz y Sacramento Kings-San Antonio Spurs (03.00).

- El Papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano a casi un centenar de figuras destacadas del ciclismo, entre ellas Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Paul Seixas o Demi Vollering. (FOTO)

- Serie Previa de la final de la Copa Libertadores, que se juega el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo entre el Palmeiras brasileño y el Estudiantes La Plata argentino.

. ¿Quién es quién en Palmeiras?. Por Carlos Meneses (Texto) (FOTO)

. ¿Quién es quién en Estudiantes?. Por Sebastián Rodríguez Mora. (FOTO)

. Claves de una Copa Libertadores que llega a la final con récords, millones y curiosidades. Por Gabriel Briceño Fernández. (FOTO)

- Liga inglesa. 11ª jornada: Brentford-Everton (20:00 GMT).

- España. Copa del Rey. Sorteo de la segunda eliminatoria (11.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 13ª jornada: Levante-Elche (20:00 GMT). (FOTO)

- Liga de Campeones. Previas de los partidos de la 5ª jornada Real Madrid-PSV Eindhoven y Slovan Bratislava-Betis.

- Análisis del Gran Premio de Portugal, en el que Marc Márquez logró su décimo título mundial (octavo de MotoGP). Marc Márquez logra su objetivo de ser campeón, González y Guevara dependen de sí mismos. Por Juan Antonio Lladós.

- Previa de la fase final de la Copa Davis, que empieza el martes en Bolonia (Italia).

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Redacción EFE Deportes

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