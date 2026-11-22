Mendoza, elegido con el número uno del último 'draft', debutó la semana pasada en la NFL como 'quarterback' de los Raiders, después de que Las Vegas traspasara a los Minnesota Vikings a Kirk Cousins, del que había sido suplente.

En aquel estreno anotó un 'touchdown' por vía terrestre, pero no consiguió ningún pase de anotación.

Este domingo, en Denver, Mendoza completó 18 de sus 37 intentos de pase para 267 yardas, con esos tres lanzamientos de 'touchdowns', pero con una desastrosa intercepción. Además, fue capturado en cinco ocasiones, con una pérdida de 40 yardas.

Su primer pase de 'touchdown' llegó al borde del descanso, cuando los Raiders perdían 3-17. Fue un pase de 67 yardas para el corredor Ashton Jeanty, en un 'drive' de apenas cinco jugadas que duró menos de dos minutos.

Los Raiders lograron empatar el partido 17-17 en el tercer cuarto, con el segundo pase de anotación de Mendoza, en esta ocasión de 19 yardas para Ian Thomas, pero los Broncos respondieron con dos 'touchdowns' para volverse a alejar en el marcador.

Ya en el último cuarto, Mendoza devolvió a los Raiders a la vida con un pase de 7 yardas a Jack Bech que puso el marcador en 24-31, con una sola posesión de ventaja para Denver.

Pero en el siguiente 'drive', cuando los Raiders avanzaban hacia campo rival, Mendoza lanzó un arriesgado pase que terminó en manos de Ja'Quan McMillian en la yarda 35 de Las Vegas y que devolvió hasta la zona de anotación para firmar un 'touchdown' para el definitivo 24-38.

Con esta victoria, los Broncos registran un balance de 8-2, igual que los Kansas City Chiefs al frente de la División Oeste de la Conferencia Americana.

En los otros dos partidos disputados en el segundo turno de este domingo hubo un doble triunfo neoyorquino: los New York Jets superaron 24-27 a los Chargers en Los Ángeles y los New York Giants derrotaron 23-18 a los Jacksonville Jaguars.

Los Giants (6-3) encabezan la División Este de la NFC, mientras que los Jaguars (7-3) son primeros de la División Sur de la AFC.