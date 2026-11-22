Jeeno Thitikul acumula en su carrera en la LPGA algo más de 24,2 millones de dólares. Más de la mitad de esa suma procede de sus tres victorias en el Tour Championship, que se juega en el recorrido del Tiburon Golf Club, en Naples (Florida, EE.UU.).

La tailandesa ganó con dos golpes de margen sobre la japonesa Akie Iwai y cuatro sobre la estadounidense Nelly Korda, número 1 mundial.

Sorenstam había ocupado el primer puesto en ganancias totales a lo largo de su carrera durante los últimos 25 años. Se retiró en 2008 con casi 22,3 millones de dólares.

Korda también supera a Sorenstam al ganar los 550.000 dólares reservados a la tercera, lo que elevó sus ganancias totales a poco menos de 23 millones.