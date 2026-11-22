La celebración popular, que estaba pendiente tras la victoria sobre Estados Unidos, desembocará en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde se ha organizado un concierto musical.

La caravana comenzó hacia las 18.00 horas (22.00 GMT) en el centro de Caracas, recorrió varias avenidas, pero al llegar a Plaza Venezuela, a poco más de 13 kilómetros del estadio, el autobús que trasportaba a los jugadores se desvió hacia el hotel donde se están hospedando por razones que hasta el momento se desconocen.

Los peloteros ingresaron en el hotel, situado en el este de la capital venezolana, cuyos alrededores fueron acordonados por las autoridades, y no se ha informado si acudirán al concierto.

En el comienzo del recorrido, cientos de fanáticos rompieron el cordón de seguridad, por lo que algunos de los jugadores de la selección no pudieron subirse en el autobús.

Pese a esto, la selección hizo un pequeño desfile con miles de motoristas y vehículos siguiéndolos, así como con otras miles de personas que se apostaron a los lados de las avenidas para saludar a los jugadores.

Algunos se acercaron lo más que podían al autobús con la intención de conseguir un autógrafo en sus franelas o gorras.

Antes de comenzar la caravana, los jugadores acudieron al Paseo de la Fama, un espacio de 14.888 metros cuadrados en el centro de Caracas, que fue inaugurado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el comisionado de la MLB, Robert Manfred, quienes entregaron reconocimientos a los beisbolistas, así como al mánager, Omar López.

"Ese día, 17 de marzo, trajeron una gran alegría y felicidad al pueblo venezolano y se levantó una sola bandera, sin apellido, pero con una gran emoción y una gran felicidad que trajeron a nuestra patria", señaló Rodríguez en el acto.

Igualmente, dijo que la visita de Manfred a Venezuela servirá para reforzar el béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, al tiempo que anunció la construcción de un Centro de Alto Rendimiento para la formación de todos aquellos que deseen jugar esta disciplina.

Manfred recordó que Venezuela tiene una gran tradición en el béisbol, con figuras destacadas como Luis Aparicio o Miguel Cabrera, "pero definitivamente el 2026 es el año de Venezuela en béisbol".

"Estamos para celebrar hoy a los grandes jugadores, entrenadores, el Clásico Mundial de Béisbol, para celebrar el béisbol y este gran pueblo que es Venezuela", expresó.