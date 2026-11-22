Representación de 75 países en una prueba condicionada por la climatología, con viento y lluvia, que opta siempre a las grandes marcas por disputarse en un circuito liso a nivel del mar y que, nuevamente, atrajo corredores jóvenes de países de gran raigambre en el fondo internacional.

Uno de ellos era Denis Kipkoech, de Kenia, que arrancó de inicio como si fuera una liebre a seguir pero no tuvo respuesta, por lo que decidió correr en solitario el tramo inicial de la prueba a la espera de que por detrás se organizara un grupo que pudiera darle caza.

La climatología se alió con el africano porque el viento y la lluvia hicieron presencia a lo largo de la prueba, lo que disuadió a sus perseguidores durante buena parte del desarrollo de una de las "5 Grandes" maratones españolas.

Solo un corredor hizo eco a Kipkoech, el marroquí Fouad, que transitó diez segundos por detrás manteniendo el control visual pero sin dar el paso de ponerse al lado del líder de carrera, estrategia que le daría luego buenos beneficios, mientras que el tercer clasificado durante buena parte de la carrera era el español de origen gambiano Muhammad Lamin, y luego, el marroquí Youness Assehli, a la postre subcampeón.

Kipkoech parecía que no tendría rivales, pero había minusvalorado a un Fouad que llegó como una exhalación y que, en un visto y no visto, se hizo con la cabeza de carrera, desplazó al keniano que se hundió al final y se lanzó a tumba abierta hacia una meta a la que llegaría en solitario para llevarse el triunfo.

El guipuzcoano Unai Arroyo, tapado durante casi toda la maratón, apretaría en el tramo postrero para firmar la tercera plaza.

La prueba femenina estuvo dominada por un trío encabezado por Vivian Jelagat, de Kenia, junto a la británica Tracy Barlow y Amelie Saussez, una de las corredores más acreditadas de Bélgica. Las tres optaron por el factor grupal para tener mayores opciones de triunfo a diferencia de la prueba de hombres.

Mediada la maratón, el alto ritmo impuesto soltó de inicio de forma natural a Saussez y Barlow, y quedó la keniana destacada en solitario, aunque controlada de cerca por sus rivales, que transitaban por debajo del medio minuto de distancia con respecto de Vivian Jelagat.

Jelagat quería más e incrementó su ritmo pero, por detrás Saussez, en el kilómetro 32, lo hizo con mayor intensidad para superarla primero y dejarla luego muy atrás, lo que permitió a la belga llegar en solitario administrando muy bien los esfuerzos para llevarse el título en esta maratón.

Por detrás, una brava Maitane Melero, en vanguardia durante casi toda la carrera, se haría con la tercera plaza.

Clasificación de la 47 Maratón San Sebastián:

1.- Yazami Mohamed Fouad (Mar), 2:19.40 horas.

3.- Maitane Melero (Esp), a 3:42 minutos.