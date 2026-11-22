"Increíble. Quiero decir, este año has conseguido completar el Grand Slam de carrera y ahora lo rematas con tu primer título de las Finales ATP. ¡Es increíble!", dijo sobre su rival, que le venció en dos sets (6-2, 7-6 (7)), en un duelo que duró más de dos horas.

"Eres una auténtica leyenda de nuestro deporte y solo tienes 23 años, más o menos. Así que, si mañana decides retirarte, no pasa nada, puedes simplemente relajarte", aseveró sobre el murciano, que reaccionó a estas palabras riéndose.

Alcaraz se hizo con su primer título en las Finales ATP, también conocidas como Copa de Maestros, mientras que Zverev lo conquistó en 2019 y 2021.