"Hoy, desafortunadamente, he tenido mucho dolor en el tobillo. Y, sinceramente, también estoy bastante orgulloso de mí mismo, de cómo he jugado y de cómo he luchado, porque, al fin y al cabo, mi saque es mi principal arma, especialmente contra los mejores jugadores del mundo. He jugado prácticamente sin mi mayor arma y, aun así, he conseguido que fuera un partido muy igualado y competitivo", dijo.

En 2022, el germano se dobló gravemente el tobillo derecho en medio de la semifinal de Roland Garros ante Rafael Nadal y tuvo que abandonar en silla de ruedas el encuentro, una lesión que marcó los últimos años de su carrera y que le aqueja ocasionalmente.

"Es algo que aparece una vez cada dos meses, cada dos meses y medio, y entonces se convierte en un problema para mi saque. Ya lo he explicado antes: afecta a mi servicio, pero no a mi juego desde el fondo de la pista ni a mis desplazamientos. El problema está realmente en una posición concreta de mi saque, a la que no consigo llegar", afirmó en rueda de prensa.

"Cuando no soy tan preciso ni tengo tanta potencia como estos jugadores, ellos devuelven absolutamente todos los saques. No cometen errores. Eso es lo que ha ocurrido hoy", valoró.

Zverev perdió ante el murciano en dos sets (6-2, 7-6 (7)), y reiteró que le habría gustado sacar mejor y que perdió "muchísimos juegos igualados".

"Ahí sentía que todavía podía cambiar el partido, y de hecho estuve cerca de conseguirlo en el segundo set. Si nos hubiéramos puesto un set iguales, el partido habría ganado mucho interés", aseveró.