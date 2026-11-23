El murciano viajó en coche desde la capital del Piamonte, 24 horas después de levantar la también conocida como Copa de Maestros contra Alexander Zverev, para concentrarse con sus compañeros, Daniel Mérida, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Rafa Jódar, de cara al enfrentamiento de cuartos de final de la Copa Davis contra Austria.

Jódar, Mérida y Granollers llegaron a Bolonia el pasado sábado, mientras que Martínez lo hizo el domingo, en su propio vehículo, tras ganar el título de dobles en Metz (Francia).

La llegada del murciano estaba prevista para coincidir con la comparecencia del equipo ante los medios de comunicación, que finalmente tuvo que ser cancelada debido a que el jugador no llegó a tiempo.

Igualmente, el de El Palmar no contempla entrenarse este martes, según pudo saber EFE.

El equipo español debutará el jueves 26 de noviembre frente a la selección austriaca, capitaneada por Jurgen Melzer.

Los austriacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

Austria ganó el primer encuentro entre ambas selecciones en julio de 1933 y no volvieron a enfrentarse hasta 1979, cuando España se tomó la revancha.

El equipo centroeuropeo se impuso en dos encuentros consecutivos contra España en 1990 y 1995, ambos en la primera ronda del Grupo Mundial, antes de que España hiciera lo propio en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, en los cuartos de final de 2012.

La selección española llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.