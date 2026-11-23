"Nuestro espíritu y nuestro objetivo siguen siendo los mismos: intentar dar lo mejor de nosotros. Estamos contentos de defender el título aquí, en Italia. Sabemos que tenemos presión. Como dije ayer, es un privilegio. Así que sí, estamos deseando empezar", afirmó el técnico italiano en rueda de prensa en el BolognaFiere de Bolonia.

"La pasión del público siempre es un plus para nosotros. Los jugadores saben cómo aprovecharla. Si seguís el circuito, veréis que ahora todos los jugadores recurren al público en determinados momentos del partido. La Copa Davis es diferente de un torneo normal, y el público también es diferente, al igual que el ambiente", agregó.

Al ser preguntado por su cambio de última hora en la convocatoria, en la que incluyó a Matteo Berrettini y excluyó al especialista en dobles Simone Bolelli, el entrenador reveló que lo hizo "pensando en lo que es mejor para el equipo".

"La pareja de dobles decidió separarse a finales de año. En cualquier relación, cuando se produce una separación, hay algo que deja de ser igual. Por eso he decidido contar con más jugadores de individuales y con Andrea (Vavassori) para los dobles", explicó, en referencia a la ruptura de la asociación deportiva entre Vavassori y Bolelli a finales de esta temporada.

Por su parte, el tenista Flavio Cobolli, que llegó a la capital de Emilia-Romaña tras disputar las Finales ATP por primera vez en su carrera, afirmó que su semana en Turín "fue increíble" y que está contento de estar de vuelta en Bolonia para una competición que "significa todo" para él.

"Espero que podamos tener una buena semana. Acabamos de empezar, así que necesitamos algo más de tiempo para coger confianza con la pista y con todo lo demás. Hemos visto el estadio y es impresionante. Será fantástico jugar en esa pista", subrayó el tenista nacido en Florencia, aunque romano de adopción.

El combinado transalpino aspira a conquistar su cuarto título consecutivo de la Copa Davis, lo que le convertiría en el primero en lograrlo desde 1971, cuando se abolió el conocido como 'Challenge Round', es decir, el privilegio del campeón defensor de esperar en la final.