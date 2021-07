Instructor español se presentará en el CIT

En su primera visita a Latinoamérica, el renombrado instructor de zumba fitness Dan Puche (28) inicia una gira por nuestro país con una masterclass (clase magistral) que se llevará a cabo mañana sábado en el Club Internacional de Tenis (CIT), ubicado en Tte. 2° Benigno Cáceres y Sinforiano Buzó Gómez de 17:00 a 19:00.

Las entradas anticipadas cuestan G.80.000 e incluyen una remera del evento. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al (0982) 894-222.

En entrevista con nuestro medio señaló que en su gira por América Latina, luego de nuestro país también visitará Uruguay, Brasil y Argentina. Comentó además que lo acompañarán en podio otros instructores locales, entre los que se encuentra Camilo Moreira, organizador del evento.

En una clase especial brindada a periodistas de ABC Color -durante el espacio de pausa activa laboral- demostró sus destrezas, caracterizadas por su gran carisma, técnica y frescura durante su presentación, al ritmo de temas internacionales, latinos y de moda.

Dan Puche nació el 25 de junio de 1988 en Alicante, capital de la provincia que lleva el mismo nombre y es parte de la Comunidad Valenciana en España. Señaló que imparte clases de zumba desde hace seis años y trabaja internacionalmente hace tres. Es la primera vez que visita América, teniendo a Paraguay como primer destino.

Su gran técnica sobre el escenario se explican al mirar su trayectoria en la danza, que la inició a los 8 años cuando iba a clases de baile moderno. Ya a los 12 años ingresó a la Escuela de Ballet y Contemporáneo, donde también bailaba danza española. A los 18 años se inició en el hip hop y a los 19 años empezó a competir en dicha disciplina.

Agregó que le tocó certificarse en zumba cuando daba clases de baile. “Al final me salió lo de zumba fitness. Si no hubiera sido por la disciplina no conocaría países y no estaría hoy aquí”, puntualizó.