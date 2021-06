Raonic no participará en el torneo de Wimbledon

“Me hice daño en el gemelo. He trabajado duro para recuperarme, pero he tenido un pequeño contratiempo. Por lo tanto, no estaré listo para Wimbledon”, explicó el jugador de 30 años.

Ya ausente en Roland Garros, Raonic, e 30 años, no ha vuelto a jugar desde el 22 de marzo de 2021 y un octavo de final perdido contra Hubert Hurkacz en el Masters 1000 de Miami.

Finalista en Wimbledon en 2016, el canadiense añade su nombre a la larga lista de ausentes en el torneo londinense.

Hace unos días, Rafael Nadal (3º de ranking), Dominic Thiem (5º) y Naomi Osaka (2º de la WTA) anunciaron también su renuncia.