Novak Djokovic avanzó a tercera ronda de Wimbledon

Novak Djokovic mostró la mejor versión para superar a Kevin Anderson en la segunda ronda de Wimbledon. El de Belgrado ya se dejó un set en el certamen, para sorpresa de todo el mundo, en el debut contra Jack Draper y esta vez, no quiso líos contra un tenista que sabe lo que es poner contra las cuerdas al serbio. En 2015, en octavos de final del Grand Slam sobre hierba, el sudafricano estuvo dos sets arriba, pero desperdició la ventaja y perdió.

Esta vez, Djokovic redujo el potente saque de Anderson, quien tan solo logró once saques directos y ganó un 68 % de puntos con el primer servicio y un 41 % con el segundo. Incluso, mejoró en golpes ganadores (25 a 24) y produjo una irrisoria cifra de seis no forzados. La superioridad del número uno del mundo en el All England Club es tal que suma 16 victorias seguidas en el torneo: no pierde desde la edición de 2017 contra el checo Tomas Berdych.

Además, Novak mejoró la estabilidad sobre la pista ya que en el estreno había sufrido tres caídas durante el partido. En la próxima etapa, el vigente campeón el campeonato británico enfrentará al ganador del duelo entre el italiano Andreas Seppi y el estadounidense Denis Kudla.