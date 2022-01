“Las reglas son para todos”: Nadal respondió a Shapovalov

Rafael Nadal explicó que sufrió un golpe de calor durante el tercer set del partido, razón por la que recibió asistencia en el siguiente, provocando el enojo de Denis Shapovalov. “Lo que he tenido ha sido un golpe de calor. Se me ha cerrado el estómago y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración”, agregó el español después de superar por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-4 al americano en los cuartos de final del Abierto de Australia.

“He tenido opciones al principio del tercero y sabía que tenía que aprovecharlas porque ya tenía sensaciones medio malas”, agregó Nadal. “Cuando me fui, estaba un poco preocupado porque estaba un poco mal. Vino el doctor, me tomó la presión y comprobado las constantes vitales. Cuando me dijo que estaba bien, me quedé más tranquilo”, reveló el número seis mundial, que fue criticado por Shapovalov por malgastar tiempo entre puntos y sets.

“Pienso que se equivoca. Es lógico que después de un partido así uno tenga sus frustraciones. Le tengo mucho cariño y tiene un gran talento para ganar varios Grand Slam. No voy a entrar en ninguna polémica con él”, explicó Nadal en alusión a las palabras del jugador de 22 años, que comentó que “no solo juegas contra Nadal, también compites contra el juez”. “Las reglas en la pista son iguales para todos”, agregó el balear luego de sellar el triunfo.

“Los jueces cada vez tienen menos margen de equivocarse, como pasa con las bolas que cantan las máquinas. Los minutos que tenemos para ir al baño nos los van cantando. No hay que darle más importancia, yo no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico”, concluyó Nadal, quien busca conquistar el Grand Slam y alcanzar los 21 grandes del tenis. En la siguiente ronda, medirá al vencedor de la llave Gael Monfils-Matteo Berrettini.