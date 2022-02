“Abusaba de las drogas y tenía pensamientos suicidas”

Nick Kyrgios reveló que tuvo pensamientos suicidas a causa de una depresión que sufría en 2019. El australiano utilizó Instagram para recordar el duro período que atravesó. “La mayoría de gente pensaba que yo estaba bien desde el punto de vista mental y que disfrutaba de la vida... Fue uno de los periodos más sombríos. Si miran atentamente, pueden ver mis automutilaciones en el brazo derecho. Tenía pensamientos suicidas y literalmente me costaba salir de la cama, por no hablar del hecho de tener que jugar ante millones de personas”, comenzó.

“Me sentía solo, deprimido, tenía pensamientos oscuros, abusaba del alcohol y las drogas, rechazaba a mi familia y amigos. Tenía la impresión de no poder hablar o de no poder tener confianza en nadie”, explicó Kyrgios, que disputó una temporada 2018 de altibajos y, antes del Abierto de Australia del siguiente año, fue criticado por todas las polémicas que generaba en las canchas. En aquel entonces, el jugador de 26 años recibió una suspensión por 16 semanas, que fue levantada por la ATP después de un tiempo condicional de seis meses.

Tres años después, Kyrgios está “orgulloso de poder decir que he cambiado y que ahora tengo una perspectiva completamente diferente sobre todo”. “Sé que la vida día a día puede parecer extremadamente agotadora, imposible a veces. Entiendo que tengan la impresión que si te abres, puedes parecer débil o asustado. Os lo digo desde ahora, todo va bien, no están solos”, añadió. “Por favor, no se sientan solos, si tienen la impresión de no poder hablar con nadie, estoy acá, contacten conmigo”, expresó el número 137 del ranking mundial.