Swiatek, favorita en final de Roland Garros con toda la presión ante Gauff

Salvo un primer set contra la china Qinwen Zheng en cuartos (que ganó la joven asiática de 19 años), Swiatek ha sido muy superior a todas sus rivales y ha alcanzado la final con su 34ª victoria consecutiva, derrotando en semifinales a la rusa Daría Kasatkina (N.20) por 6-2 y 6-1, en poco más de una hora.

El mayor enemigo de la jugadora polaca, que festejó el martes su 21 cumpleaños y que ha ganado los últimos cinco torneos en los que ha competido (Roland Garros podría ser el sexto) puede ser ella misma.

Si ya llegó a París como gran aspirante al título, tras la escabechina que hubo del Top 10 en la primera semana, todo lo que no sea la victoria final de Swiatek será una grandísima sorpresa. Esa presión se le puede volver en contra a una polaca aún muy joven.

“Intento jugar cada partido de la misma manera, porque si me pongo a pensar que es el partido más importante de la temporada hasta ahora me estreso mucho”, admitió Swiatek tras ganar a Kasatkina.

Si gana la final, Swiatek llegaría a las 35 victorias e igualaría la mejor racha de triunfos de una tenista en el siglo XXI, que tiene Venus Williams desde el año 2000... aunque aún le quedaría muy lejos el récord absoluto que tiene Martina Navratilova desde 1984... ¡con 74 victorias.

Más joven desde Sharapova

También haría historia Coco Gauff en caso de dar la sorpresa y ganar la final, ya que se convertiría en la campeona más joven de un Grand Slam desde que la rusa Maria Sharapova ganase Wimbledon en 2004 con 17 años.

Gauff puede confirmarse como la estrella mediática de los próximos años que el tenis femenino lleva buscando desesperadamente desde la época de Sharapova y Serena Williams.

La joven norteamericana ya había protagonizado buenos resultados en los ‘grandes’, como cuando llegó a cuartos el año pasado en París o cuando accedió a octavos de final en Wimbledon en 2019... ¡con 15 años!

“No tengo nada que perder”, recordó la N.18 del ranking tras sellar el pase a la final el viernes después de derrotar a la italiana Martina Trevisan (N.59), un partido en el que tuvo momentos de algunos nervios, como cuando ganó el partido y “no sabía qué hacer”.

“Pero ella es la gran favorita sobre el papel” , añadió metiendo toda la presión sobre Swiatek. “Voy a sentirme liberada y jugar mi mejor tenis y en una final de Grand Slam puede pasar cualquier cosa”.

“Y si levanto el trofeo no creo sinceramente que me cambie mucho la vida. Puede sonar pedante, pero la gente que me quiere lo va a seguir haciendo levante o no la copa”.

Pese a su edad, Gauff parece una mujer muy madura y comprometida, como demostró al final de su partido contra Trevisan, cuando en el mensaje que los ganadores escriben a la cámara de televisión, ella puso “Paz, acaben con la violencia de las armas”, en referencia a los frecuentes tiroteos masivos que sufre su país.

Será la tercera confrontación entre ambas tenistas y el balance por ahora es favorable a la polaca por 2-0, ambas en dos sets: en octavos de final de Miami a comienzos de abril (6-3 y 6-1) y en semifinales de Roma el año pasado (7-6 y 6-3).

Y quien sabe si, dada la edad de ambas finalistas, este podría ser el primer capítulo en Grand Slam de una larga rivalidad en el tenis femenino.