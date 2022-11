Rafael Nadal: “Ya no lucho para ser el número uno”

Rafael Nadal aseguró que hace tiempo que no pelea por el número uno del ranking mundial de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), un puesto que podría arrebatar a Carlos Alcaraz hasta finales de año. En la víspera del regreso a la competición en el Masters 1.000 de París-Bercy, el manacor dejó en claro cuál es la meta: “ir día a día” para seguir “competitivo”.

“Que quede una cosa clara, ya no lucho para ser número 1, solo lucho para ser competitivo en todos los eventos que disputo, hace tiempo que luchaba para serlo y ya lo logré”, expresó Nadal, quien tiene el récord del más ganador de Grand Slam con 22. En el París-Bercy, uno de los dos Masters que nunca conquistó, el jugador medirá al vencedor Roberto Bautista-Tommy Paul.

“París me trae, obviamente, excelentes recuerdos (Roland Garros), aunque es cierto que este torneo (de Bercy) no ha dado muchas cosas positivas”, asumió, en alusión a las frecuentes ausencias y abandonos. Por otra parte, Nadal, padre primerizo desde hace tres semanas, reconoció que las videollamadas ayudan a amortiguar la pena de no estar con el hijo.

“Es positivo tener las videollamadas, porque puedo ver al pequeño todas las veces que quiera, algo que las otras generaciones no podían hacer, se hace menos duro”, explicó el balear, que añadió que el hecho de ser papá es “un cambio muy distinto” al resto, por lo que se necesita “un tiempo para adaptarse”, aunque sea “un cambio positivo”.