Alcaraz cede un set camino de tercera ronda pero tranquiliza sobre su brazo

El número 3 de la ATP jugó una vez más con un vendaje especial en el antebrazo derecho por un problema físico que le hizo perderse gran parte de la gira europea sobre tierra batida.

“El brazo está bien, no he notado nada. Este tipo de condiciones, con humedad, hacen que la bola se vuelva muy grande y los puntos se hacen más largos. Eso me asustaba para el brazo, pero ha ido muy bien. Los altibajos no los achaco al brazo, me los achaco a mí. No hay otra”, afirmó Alcaraz en su conferencia de prensa de después del partido.

Había tenido que batallar más de lo esperado ante un jugador que es 176º del ranking ATP y que accedió al cuadro principal desde las rondas de clasificación.

“Todos los jugadores pueden causarte problemas”, había dicho Alcaraz en su conversación a pie de pista con el extenista español Álex Corretja.

“Hay que estar concentrado en cada ronda y jugar siempre tu mejor tenis. No importa en qué ranking esté el rival. Jesper tiene capacidad y nivel para entrar dentro del Top 100″, estimó.

“Ganar ritmo”

En la primera ronda, el domingo, Alcaraz había tenido un triunfo más contundente y convincente que el de este miércoles. Entonces fue ante el estadounidense Jeffrey John ‘JJ’ Wolf’ (107º), en un partido donde apenas cedió cuatro juegos en todo el encuentro.

Esta vez volvió a jugar en la pista Central, donde el año pasado cayó en semifinales contra Novak Djokovic, y el partido parecía también encaminado hacia una nueva victoria cómoda del joven murciano de 21 años, que se apuntó los dos primeros sets por 6-3 y 6-4.

Pero el tercero tuvo un bajón en el rendimiento del vigente campeón de Wimbledon, que vio cómo su rival se crecía y, con dos quiebres de servicio, se llevó la tercera manga por un sorprendente 6-2.

El inicio del cuarto set se volvió por un momento loco, con cuatro ‘breaks’ seguidos, pero desde ese 2-2, el español decidió apagar cualquier conato de incendio y reencontró la contundencia de su tenis para encadenar cuatro juegos seguidos y dejar el partido sentenciado con un 6-2, después de 3 horas y 9 minutos en la pista Philippe Chatrier, donde se jugó con el techo cubierto por la lluvia.

“Cuanto menos tiempo pases en pista en estos torneos, mejor para recuperar físicamente. Pero tal y como vengo, no teniendo mucho ritmo, intentaremos mirar lo positivo. Esos momentos de nervios del partido, de jugar sets, me vienen mejor para ganar ritmo. Pero no sé si soy más o menos favorito después de este partido”, señaló.

En la tercera ronda, Alcaraz se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda (28º) o al surcoreano Soonwoo Kwon (494º).