Carlos Alcaraz eliminó a Fritz y está en la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz clasificó a la final de Wimbledon por tercera vez consecutiva. El español superó hoy en semifinales al estadounidense Taylor Fritz: fue 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 (8-6) en 2 horas y 49 minutos de partido en el The All England Lawn Tennis and Croquet Club. El joven de 22 años enfrentará al ganador de la llave entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic (en juego).

Alcaraz, quien buscará el domingo el sexto título de Grand Slam, el tercero en la hierba de Wimbledon (2023 y 2024), fue más consistente que el rival en todos los aspectos del juego. Fritz solo pudo romper una vez el saque del adversario, en el duodécimo y último juego del segundo set. El español quebró tres veces al saque del americano, para marcar la diferencia en el partido.

Alcaraz rompió de entrada el servicio de Fritz en el primer juego, para acabar ganando la manga en 6-4. Tras perder el segundo set, el europeo quebraría el saque del estadounidense en el tercero y noveno juegos de la tercera manga para ganar por 6-3. En el cuarto no pudo con el servicio del tenista de 27 años y tuvo que esperar al tie-break, para acabar cerrando el set por 7-6 (8/6).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Carlos Alcaraz: 24 triunfos al hilo y ¿cuarto título?

Carlos Alcaraz está imparable desde que perdió en abril la final del Torneo de Barcelona (vs. Holger Rune) y sumó la vigésimo cuarta victoria consecutiva. El español puede encadenar el cuarto trofeo seguido después de conquistar los certámenes de Roma, Roland Garros y Queen’s. El partido por el título de campeón será el domingo 13 de julio, en horario a confirmar.