João Fonseca encabeza equipo brasileño para duelo ante Grecia en la Copa Davis

El capitán, Jaime Oncins, mantuvo el equipo que enfrentó a Francia en la última edición del torneo y además de Fonseca, número 45 en el ránking de la ATP, fueron convocados Thiago Wild (143) y Matheus Pucinelli (281).

Para los partidos de dobles, Rafael Matos y Marcelo Melo, quienes vienen de conquistar el título en Winston-Salem, defenderán en Atenas la bandera verdeamarela.

Oncins destacó el buen momento de los convocados y la experiencia acumulada en el circuito para viajar con opciones a territorio griego.

El capitán destacó la temporada de "gran crecimiento" que ha tenido Fonseca, la adaptación a la superficie de Wild y Pucinelli y la confianza de Matos y Melo tras su reciente conquista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creemos que podemos volver de Atenas con una victoria y contamos con el apoyo de la afición brasileña", afirmó Oncins, citado en un comunicado.

Brasil y Grecia se han enfrentado una sola vez en la historia de la Copa Davis, en 1963.

En aquella ocasión, el equipo brasileño, representado por José-Edison Mandarino y Ronald Barnes, se impuso por 3 a 2 en una serie disputada en suelo griego.