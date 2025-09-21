Alcaraz destroza a Cerúndolo y mantiene con vida a Europa (9-12)

Tan solo necesitó 72 minutos Alcaraz para ganar a Cerúndolo, quien tuvo la primera 'bola de partido' para entregar, con un triunfo, la Copa Laver al Resto del Mundo.

El murciano, número uno del mundo y flamante campeón del Abierto de Estados Unidos, se reivindicó este domingo tras la dura derrota 6-3 y 6-2 sufrida el lunes contra Taylor Fritz en apenas 71 minutos.

Su domingo había empezado con una victoria en el dobles en pareja con el noruego Casper Ruud, frente a Reilly Opelka y Alex Michelsen.

Y contra Cerúndolo se llevó el cuarto partido de cuatro, al confirmarse como un rival intratable para el argentino.

Cerúndolo había disputado un gran partido el sábado contra el danés Holger Rune.

El equipo del Resto del Mundo tendrá otra 'bola de partido' con Taylor Fritz, quien afrontará al alemán Alexander Zverev en busca de la victoria que le entregaría la Copa Laver.

Para triunfar, es necesario sumar trece puntos y cada partido de este domingo entrega tres.

Si Zverev gana a Fritz, habrá empate 12-12, por lo que se disputaría un partido especial de dobles de un solo set, cuyo ganador se llevará el título.