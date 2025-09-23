Djokovic disputará el Masters 1000 de Shanghái

“¡Está de vuelta! Nuestro cuádruple campeón regresa a Shanghái este año”, escribieron los organizadores en la red social X, acompañando su publicación de un video del serbio Novak Djokovic, de 38 años.

Lea más: Bublik, cuatro títulos en 2025

Ganador de 24 títulos del Grand Slam, Djokovic no disputa un partido oficial desde su derrota en semifinales del US Open, a comienzos de setiembre en Nueva York. Después de esa eliminación ante el actual #1 del mundo, Carlos Alcaraz (que entonces era segundo en ranking ATP) , “Nole” no dio apenas pistas sobre sus siguientes pasos en el calendario.

En 2025 ha disputado una cifra muy inferior de torneos respecto a los años precedentes. Solo se comprometió a disputar el ATP 250 de Atenas (2-8 noviembre).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su participación en el Masters 1000 de París (27 octubre-2 noviembre) o en las Finales ATP en Turín (9-16 noviembre), no está confirmada por el momento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Djokovic conquistó el torneo de Shanghái, en 2012, 2013, 2015 y 2018, y podría enfrentarse en la urbe china con Carlos Alcaraz o con Jannik Sinner. AFP