Tenis: Bublik, con cuatro títulos en 2025

El kazajo Alexander Bublik viene escribiendo las páginas más brillantes de su carrera en 2025. Este martes, en el Hangzhou Open, añadió un nuevo capítulo para el recuerdo, enviando a su vitrina el octavo título ATP Tour, al vencer en la final al francés Valentín Royer por doble 7/6.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 16:06
Alexander Bublik logró su cuarto título de la temporada.
El tercer cabeza de serie en la pista dura china, Alexander Bublik, superó en una hora y 51 minutos al debutante en una final Valentín Royer por 7-6 (4) y 7-6 (4) para levantar su cuarta corona del año, después de Kitzbühel, Gstaad y Halle.

De esta forma, Bublik se sitúa como el segundo jugador con más títulos conquistados esta temporada, únicamente superado por el #1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien alcanzó 7 coronas.

El kazajo ascendió tres posiciones hasta ubicarse como #12 de la ATP, lo que le mantiene con opciones de clasificarse a las Nitto ATP Finals por primera vez. Su próxima parada será en el ATP 500 de Pekín. Fuente: ATP Tour

