Tenis: Bublik, con cuatro títulos en 2025

El tercer cabeza de serie en la pista dura china, Alexander Bublik, superó en una hora y 51 minutos al debutante en una final Valentín Royer por 7-6 (4) y 7-6 (4) para levantar su cuarta corona del año, después de Kitzbühel, Gstaad y Halle.

Lea más: Chileno Tabilo se consagra campeón

De esta forma, Bublik se sitúa como el segundo jugador con más títulos conquistados esta temporada, únicamente superado por el #1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien alcanzó 7 coronas.

El kazajo ascendió tres posiciones hasta ubicarse como #12 de la ATP, lo que le mantiene con opciones de clasificarse a las Nitto ATP Finals por primera vez. Su próxima parada será en el ATP 500 de Pekín. Fuente: ATP Tour

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy