Tenis: Chileno Tabilo se consagra en Chengdu

La victoria de Alejandro Tabilo sobre Lolo Musetti fue por 6-3, 2-6 y 7-6 (7-5).

Un único break en el octavo juego permitió a Tabilo llevarse la primera manga, pero en la segunda el italiano reaccionó e igualó el partido fácilmente tras romper dos veces el servicio del chileno.

En el tercer y decisivo, Tabilo, de 28 años, salvó un momento muy complicado cuando Musetti dispuso de dos pelotas de partido en el 12º juego.

El tenista chileno, nacido en Canadá, logró retener su juego y en el “tie-break” pudo cerrar la victoria en la primera ocasión que dispuso.

Es el tercer torneo ATP que conquista Tabilo, tras Mallorca y Auckland, ambos en 2024, año en el que alcanzó su mejor clasificación en el circuito masculino (19º). AFP