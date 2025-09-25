Sinner, con estreno victorioso en Pekín

Marin Cilic, de 36 años, buscaba poner fin a una racha de derrotas que arrastra desde octavos de final de Wimbledon. El partido arrancó igualado, pero Jannik Sinner logró el break para ponerse 3-2 y ganó después los dos juegos consecutivos sin perder ni un solo punto, cerrando la primera manga con su servicio.

Lea más: Sinner reconoce méritos de Alcaraz

En el segundo set, el italiano logró el break en el tercer juego, adelantándose 2-1, y amplió su ventaja al 5-1. A punto estuvo de cerrar el partido en el séptimo juego, en el que dispuso de dos bolas de break y de partido, pero hubo que esperar al octavo para que Sinner cerrase el partido con su servicio (6-2).

Sinner se enfrentará en octavos de final al francés Terence Atmane (#68).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se clasificó para la segunda ronda el español Alejandro Davidovic (#20) tras superar al argentino Camilo Ugo Carabelli (N.43) por 6-1 y 6-3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados de la primera ronda del torneo ATP 500 de Pekín:

Jannik Sinner (ITA) derrotó a Marin Cilic (CRO) 6-2, 6-2

Terence Atmane (FRA) a Zhang Zhizhen (CHN) 6-4, 6-2

Fabián Marozsán (HUN) a Benjamin Bonzi (FRA) 7-6 (7/1) , 6-3

Alexandre Muller (FRA) a Karen Khachanov (RUS) 4-6, 7-6 (7/5) , 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-1, 6-3. AFP