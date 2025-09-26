De Miñaur silencia el apoyo local y despide a Bu para avanzar a la segunda ronda de Pekín

El encuentro arrancó con el respaldo de un tercio del aforo en la pista central Diamond animando al jugador chino, semifinalista el año pasado en Pekín.

Sin embargo, De Miñaur impuso rápidamente su jerarquía con un servicio intachable -10 ‘aces’ y ninguna doble falta- y una solidez demoledora en los momentos decisivos.

El australiano no concedió más que una bola de ‘break’, que además salvó con autoridad.

El primer set fue equilibrado hasta el 2-2, cuando De Miñaur logró el primer quiebre y lo confirmó con un juego muy disputado.

Bu resistió con su servicio, pero el oceánico de orígenes uruguayos y españoles cerró el parcial por 6-4 gracias a su regularidad y precisión.

La segunda manga fue un monólogo del tercer cabeza de serie: tres quiebres consecutivos y un inapelable 6-0 dejaron sin opciones al chino, que apenas pudo sumar 16 puntos en todo el set.

La agresividad de De Miñaur al resto -ganó el 50 % de los juegos de devolución- y su eficacia con el primer saque (76 % de puntos ganados) marcaron la diferencia.

Con este triunfo, De Miñaur avanza a los octavos de final, donde se medirá al francés Arthur Rinderknech (n.54), que más temprano eliminó en tres sets al belga David Goffin (n.87).