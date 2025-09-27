“Mejor fallar por arriesgar que ser pasiva”, asegura Andreeva tras su debut en Pekín

Pese a cometer siete dobles faltas, la número cinco del mundo compensó con un alto porcentaje de puntos ganados con el primer saque y un resto incisivo que le permitió quebrar en cinco ocasiones.

Andreeva reconoció que en algunos tramos de la temporada dudó entre atacar o contenerse, pero ahora se exige mantener la iniciativa para competir de igual a igual con las mejores.

La joven siberiana de 18 años, dirigida por la española Conchita Martínez, aseguró que su objetivo es reencontrar el ritmo que la llevó a conquistar este año los títulos de Dubái e Indian Wells, los dos primeros de categoría WTA 1000 en su palmarés.

“Estoy aprendiendo a ser más agresiva y también a ser más amable conmigo misma, a no juzgarme demasiado rápido”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Andreeva se medirá en tercera ronda con la gallega Jéssica Bouzas Maneiro (n.48), que derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska (n.31), y confía en repetir en una pista principal del complejo pequinés, donde dijo sentirse “motivada” por el ambiente pese a la humedad.

La rusa subrayó también el progreso vivido en apenas un año, al pasar del puesto 22 en el ranking mundial a instalarse en el ‘top 5’.

“He dado un paso adelante en todo, desde la madurez hasta lo físico. Ahora quiero seguir mejorando y ser cada vez más profesional”, señaló.