Swiatek niega sentir presión por el número uno y celebra un debut sólido en Pekín

Swiatek fue tajante cuando se le preguntó si había cambiado su carácter en pista desde que Aryna Sabalenka la desbancó del número uno.

“No soy una persona diferente por ser la número dos, ni pienso en el ranking durante los partidos”, señaló, convencida de que su mayor expresividad obedece a la experiencia acumulada y no a la clasificación.

Sobre el estreno en Pekín, la polaca afirmó que se sintió feliz de volver a una pista que calificó como “hermosa” y que echaba de menos desde su título de 2023.

Valoró su actuación como sólida, aunque admitió que en el segundo set “cada juego fue apretado” y que le exigió mantener la concentración para cerrar el triunfo.

Las condiciones climáticas, dijo, fueron distintas a las habituales: menos calor y menos humedad que en jornadas anteriores.

“Creo que el resto del torneo será más seco y caluroso, y a eso hay que ajustarse”, comentó la cabeza de serie del torneo pequinés.

Aun así, aseguró que las canchas siguen siendo muy similares a las que ya le dieron éxito dos años atrás.

Más allá del partido, Swiatek criticó la dureza del circuito: “El calendario es una locura, si piensas en once meses de competición seguidos sería abrumador”.

Por eso divide la temporada en giras para afrontarla paso a paso. También aclaró que no compite obsesionada con récords ni con cifras, sino con el objetivo de seguir creciendo como jugadora y mejorar los aspectos de su juego que todavía considera insuficientes.

La raqueta polaca se enfrentará en tercera ronda del Abierto de China a la colombiana Camila Osorio (n.83), que se impuso en la jornada de hoy a la rusa Anna Kalinskaya (n.29) por 6-1, 4-6 y 6-4.