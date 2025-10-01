Heliovaara y Patten conquistan el dobles de Pekín tras batir a Khachanov y Rublev

El choque, disputado en la pista central Diamond del complejo pequinés, comenzó favorable a los rusos, que aprovecharon un único quiebre en el séptimo juego para cerrar el primer set por 6-4 gracias a la solidez de su primer saque, con el que ganaron el 95 % de los puntos.

Heliovaara y Patten reaccionaron en la segunda manga, donde elevaron su efectividad con el servicio y lograron romper en el tramo decisivo para llevarse el parcial por 6-3 y forzar el superdesempate.

En el ‘super tiebreak’ definitivo, ambas parejas mantuvieron un nivel altísimo al saque, pero la dupla finlandés-británica fue más eficaz en los momentos de máxima tensión, cerrando el triunfo por 10-8 en su tercera bola de partido.

El título supone una revancha para Heliovaara y Patten, que ya habían caído en la final de Pekín en 2024.

Con esta conquista, los campeones de Wimbledon 2024 y del Abierto de Australia 2025 suman su primer ATP 500 como pareja y refuerzan sus opciones de clasificación para las Finales ATP de Turín.

Por su parte, Khachanov y Rublev, habituales compañeros en la Copa Davis, disputaban apenas su segunda final del año tras Hong Kong y siguen sin lograr un título desde Madrid 2023.