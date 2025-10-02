Anisimova resiste la batalla ante Paolini para citarse con Gauff en semifinales de Pekín

El duelo de este WTA 1000 de Pekín, disputado en una pista central Diamond abarrotada en el segundo día de vacaciones por el Día Nacional en China, ofreció un espectáculo de gran desgaste, con alternancias y un tenis repleto de errores y aciertos.

Paolini, que venía de firmar una gran temporada con título en Roma y finales en Roland Garros y Wimbledon en 2024, arrancó sólida y supo aprovechar la inconsistencia de su rival.

En el primer set remontó de 3-5 abajo para imponerse en el desempate (7-4), demostrando de nuevo por qué se ha mantenido en el ‘top 10’ de manera ininterrumpida durante más de un año.

Anisimova, muy potente desde el fondo pero a menudo precipitada -llegó a acumular 29 errores no forzados en esa manga-, desperdició la ventaja inicial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La estadounidense reaccionó con contundencia en el segundo parcial, abriendo un 4-0 que resultó definitivo para nivelar el partido (6-3).

El desenlace llegó en un tercer set marcado por la tensión y por un octavo juego de auténtica locura: Anisimova salvó hasta seis bolas de 'break' en un turno de servicio interminable, antes de golpear en el momento justo para romper poco después y cerrar el triunfo por 6-4 con un juego perfecto.

Las estadísticas reflejan bien el pulso: Paolini convirtió apenas 3 de 14 oportunidades de rotura, mientras que Anisimova fue mucho más eficiente (5/10) y supo salvar 11 de 15.

La italiana se quedó en 20 golpes ganadores y 32 errores no forzados, por 52 y 74 respectivamente de la estadounidense, que apostó siempre por la agresividad.

Con esta victoria, Anisimova alcanza sus primeras semifinales en Pekín y se cita con Gauff en un duelo que garantiza espectáculo.