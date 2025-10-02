Federer, Del Potro y Kuznetsova, nominados al Salón de la Fama

Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, además de 103 títulos y con más de 300 semanas como #1 a sus espaldas, se retiró del tenis en 2022 durante la disputa de la Laver Cup en Londres, una de sus ciudades predilectas.

Por su parte, Juan Matín del Potro, “Delpo”, rompió la racha de cinco Abiertos de Estados Unidos consecutivos de Federer en 2009 y se erigió en uno de los mejores tenistas de la época de los 2010 fuera del “Big Four” (además del suizo, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray), ganando 22 títulos y siendo número tres del mundo.

Además, el argentino consiguió una medalla de plata olímpica en Río de Janeiro 2016, una de bronce en Londres 2012 y conquistó la Copa Davis en 2016 en Croacia con una memorable remontada de dos sets en contra frente a Marin Cilic en la final.

Junto a Federer y Del Potro también se ha nominado a Svetlana Kuznetsova, ganadora de cuatro Grand Slams, dos en individuales y dos en dobles.

La rusa triunfó en el Abierto de Estados Unidos de 2004 y en Roland Garros 2009. En total se hizo con 18 títulos en individuales y 16 en dobles y llegó a ser la #2 del mundo.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de octubre. EFE