Sinner, en duda para la Copa Davis

“Todavía no lo he decidido, no lo sé”, declaró Jannik Sinner durante la exhibición Six Kings Slam en Riad, en Arabia Saudita, según declaraciones recuperadas por la cadena Sky Sport.

El italiano abandonó en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái contra el neerlandés Talon Griekespoor (#31), debido a calambres en el muslo derecho.

“Tratamos de entender por qué tuve calambres, a veces no siempre hay un porqué. Son cosas que pueden pasar, pero ahora estoy bien, eso es lo más importante”, afirmó.

El italiano se enfrentará al serbio Novak Djokovic en semifinales de la exhibición saudita, donde el vencedor ganará 6 millones de dólares (5,2 millones de euros) . Guiada por Sinner, Italia ganó en 2023 la segunda Copa Davis de su historia, la primera desde 1976, tras derrotar 2-0 en la final a Australia. Un año después defendió el trofeo derrotando en 2024 a Países Bajos, de nuevo 2-0. AFP