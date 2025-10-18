Medvedev gana a Duckworth: 40 finales, dos en el 2025

El moscovita apunta a su primer título de la temporada. Perdió en Halle sobre hierba. Ahora afronta un nuevo intento en su superficie favorita, la pista dura. Es su primera final en cancha rápida desde Indian Wells, en el 2024.

El segundo jugador en activo en lograr 40 finales después de Novak Djokovic volvió a ganar a Duckworth, al que había superado en el Masters 1000 de Toronto, en el 2021.

El que fuera número uno del mundo, rompió una racha de seis derrotas seguidas en semifinales en pista dura, cuatro de ellas en esta temporada.

Medvedev disputará el título, el que será vigésimo en su carrera, ante el ganador del choque entre el francés Corentin Moutet y el estadounidense Alex Michelsen.

