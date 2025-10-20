ATP: Entrada de Rune y salida de Khachanov, único cambio en el Top 10

El escalafón sigue dominando el español Carlos Alcaraz con 11.340 puntos, seguido del italiano Jannik Sinner, con 10.000 y del alemán Alexander Zverev con 5.930.

En el caso de Holger Rune, la satisfacción por verse entre las mejores diez raquetas del mundo contrasta con la noticia de que estará apartado de la competición por varios meses tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles durante las semifinales del torneo de Estocolmo contra el francés Ugo Humbert.

“Mi talón de Aquiles se rompió completamente por la parte proximal, lo que significa que tengo que pasar por quirófano la próxima semana y, a partir de ahí, rehabilitación. Gracias a todos por al apoyo ahora y siempre. Sin ti nada sería igual. Nos vemos lo antes posible ” , señaló el nórdico en sus redes sociales acerca del percance físico.

En lo que respecta a la lista de los diez primeros, por detrás de Zverev se ubican el estadounidense Taylor Fritz (4.645), el serbio Novak Djokovic (4.580), el también estadounidense Ben Shelton (4.100), el australiano Alex de Miñaur (3.935), el italiano Lorenzo Musetti (3.685), el británico Jack Draper (3.590) y Rune (3.180).

No solo este último se vio beneficiado de la caída de Khachanov (ahora decimotercero con 2.950), la más pronunciada entre los 35 primeros puestos, ya que suben igualmente al puesto once el noruego Casper Ruud (3.145) y al doce el canadiense Félix Auger-Aliassime (3.145).

Completan el Top 15 otros dos rusos, Daniil Medvedev (2.810) y Andrey Rublev (2.560).

En cuanto al resto de los españoles, Alejandro Davidovich-Fokina es decimoctavo (2.285), Jaume Munar cuadragésimo segundo (1.208), Roberto Bautista octogésimo séptimo (720), Pedro Martínez octogésimo octavo (718) y Pablo Carreño nonagésimo segundo (668).

Bautista protagoniza además la bajada más grande entre los cien primeros, de treinta puestos, mientras que la subida más pronunciada, de diecisiete, hasta el 73, es para el belga de 23 años Raphael Collignon, semifinalista en Bruselas. EFE