WTA: Andreeva cae tres puestos en el ranking

Mirra Andreeva ocupa actualmente el octavo lugar en la ‘race’, último que da acceso a la cita que mide a las mejores a final de temporada, con sólo catorce puntos más que la kazaja Elena Rybakina, campeona en el torneo chino y que con ello se ha aupado al séptimo lugar de la general subiendo dos.

De esta manera, el ranking global sigue dominado por la bielorrusa Aryna Sabalenka con 10.390 puntos; seguida de la polaca Iga Swiatek con 8.703; y de tres estadounidenses, Coco Gauff (7.863), Amanada Anisimova (5.914) y Jessica Pegula (5.813).

Sexta, por delante de Rybakina y también ascendiendo dos posiciones se ubica la italiana Jasmine Paolini (4.525). La también estadounidense Madison Keys (4.395), Andreeva (4.319) y la compatriota de esta última Ekaterina Alexandrova (3.375) completan el Top 10.

La canadiense Leylah Fernández, con su triunfo en Tokio, protagoniza el ascenso más pronunciado, cinco puestos hasta el veintidós, entre las veinte primeras.

Allí la veintiséis, bajando tres puestos y con 1.676 puntos, sigue la española Paula Badosa. Es la mejor de sus compatriotas por delante de Jessica Bouzas, cuadragésima cuart (1.309) y de Cristina Bucsa, septuagésima segunda (953).

En cuanto a la progresión más notable de la semana entre las cien mejores raquetas del mundo es para la checa Tereza Valentonva, veintiún puestos hasta el 57. Ese dato contrasta con el de la regresión más pronunciada, la de la neerlandesa Suzan Lamens, veintinueve puestos hasta el ochenta y seis. EFE