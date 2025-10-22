De Miñaur acompaña a Griekspoor hacia los cuartos de final

De Miñaur, séptimo del mundo, sumó su trigésima novena victoria en pista dura y, con 51 partidos ganados en lo que va de 2025, sólo está por detrás del número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, que acumula 67.

El jugador de Sydney, ganador este año en Washington, su décimo título y finalista en Róterdam, consiguió situarse en los cuartos cuartos de final seguidos tras los del Abierto de Estados Unidos, Pekín y Shanghai, después de hora y media de encuentro.

El tenista de origen uruguayo y español se enfrentará en cuartos con el ganador del choque entre el italiano MAtteo Berrettini que se impuso al australiano Alexei Popyrin por 7-6(5) y 6-3 y el británico Cameron Norrie.

El otro jugador con un lugar entre los ocho mejores del torneo es el neerlandés Tallon Griekspoor después de superar al estadounidense Brandon Nakashima en dos desempates, 7-6(4) y 7-6(2). Jugará contra el ganador del partido entre el italiano Matteo Arnaldi y el alemán Alexander Zverev, segundo y campeón en el 2021.

En segunda ronda se situó el italiano Jannik Sinner, primer favorito, que necesitó poco menos de una hora para superar al alemán Daniel Altmaier (6-0 y 6-2).

El tenista de San Cándido, sin casi margen de error en su intento de arrebatar el número uno del mundo a Carlos Alcaraz antes de final de temporada, tardó 59 minutos en volver a tumbar al germano, al que ya había ganado dos veces, la última días atrás, en el Masters 1000 de Shanghai que unió a cuando se impuso en el Abierto de Estados Unidos del 2022. Almaier sólo pudo hacer frente y ganar al número dos del mundo en Roland Garros del 2023, en tierra, en cinco sets.

No hubo historia en un encuentro desequilibrado desde el arranque marcado por el parcial de 7-0 que dejó allanado el triunfo para el transalpino, que acumula diecisiete victorias seguidas en pista dura cubierta. Es, además, la quinta del tirón en Viena. Logró cuatro hace dos años, cuando consiguió el trofeo, y ahora esta. El año pasado no lo jugó.

Sinner, que se marchó lesionado de Shanghai y que dio muestras de recuperación en la exhibición del Six Kings Slam, jugará en segunda ronda contra su compatriota Flavio Cobolli que venció al checo Tomas Machac por 7-6(6) y 6-2.

También el ruso Daniil Medvedev progresó. El moscovita aplacó el intento de reacción del portugués Nuno Borges, que ganó el segundo set y llevó el choque al desempate (6-4, 6-7(7) y 6-2), y sumó su quinto triunfo seguido.

El ruso, campeón de este evento en 2022, añadió la victoria contra el luso, fraguada en dos horas y veinte minutos, a los cuatro encuentros ganados en Almaty, que le supusieron la conquista de su vigésimo primer título.

Medvedev, que en la ciudad kazaja con su éxito rompió una sequía de 882 días sin trofeos, pudo cerrar el partido ante Borges, al que siempre ha ganado, incluidas las tres veces del 2024 (Abierto Australia, Abierto Estados Unidos y Halle), en dos mangas. Tuvo dos puntos de partido en el 'tie-break'. Uno al saque y otra al resto. Pero el luso resistió y se apuntó el parcial. En el tercero, Medvedev recuperó la autoridad y tras iniciar con un rotundo 4-0 cerró su clasificación.

Daniil Medvedev se enfrentará en segunda ronda al francés Corentin Moutet que superó al bosnio Damir Dzumhur por 6-3 y 6-0.