El español Munar sorprende a Ben Shelton

Jaume Munar, verdugo de Ben Shelton en Basilea, se medirá en cuartos al canadiense Félix Auger-Aliassime.

En un partido de una hora y 18 minutos, Munar, incluido en la convocatoria de España para disputar la fase final de la Copa Davis en Bologna (Italia) en noviembre, superó con claridad al estadounidense de 23 años, que partía como favorito.

El tenista catalán comenzó dominando el primer set, en el que consiguió un total de 10 puntos ganadores y mostró su solidez en el primer saque. Munar rompió el servicio de Shelton en el 4-2 y no cedió en ninguno de sus saques.

En el segundo set, el español mantuvo el nivel, ganó todos los juegos son su servicio, firmó 11 puntos ganadores y rubricó su victoria. Igual que su compatriota Alejandro Davidovich, #18 del mundo, Munar avanzó hasta los cuartos de final del torneo, en los que se medirá al canadiense Félix Auger-Aliassime, 12 del ranking ATP, que superó en su encuentro de octavos al veterano croata Marin Cilic. EFE