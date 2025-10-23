Rybakina elimina a Leylah Fernández

La kazaja Elena Rybakina dio este jueves un paso decisivo para clasificarse para las Finales WTA de este año, que reúne a las ocho mejores tenistas del mundo, tras vencer a la canadiense de origen ecuatoriano Leylah Fernández por 6-4 y 6-3 en los octavos de final del torneo de Tokio.