Rybakina, a semifinales en Tokio

Elena Rybakina, que días atrás ganó el torneo de Ningbo, se impuso a la norteamericana Victoria Mboko y superó en la clasificación mundial a la rusa Mirra Andreeva.

Fue la revencha de Rybakina ante Mboko que se había impuesto en las semifinales de Montreal.

Rybakina, primera cabeza de serie, ganó en hora y media y se citó en semifinales con la checa Linda Noskova, sexta favorita, que avanzó beneficiada de la retirada de la rusa Anna Kalinskaya, dañada en las lumbares.

La checa ganaba por 6-0 y 1-0 en el momento del abandono.

El otro lado del cuadro vivió momentos dramáticos. La suiza Belinda Bencic, octava cabeza de serie, salvó un punto de partido ante la checa Karolina Muchova, a la que venció por 3-6, 7-5 y 7-5 y se enfrentará a la vigente campeona, la estadounidense Sofía Kenin que estuvo contra las cuerdas en el duelo ante la rusa Ekaterina Alexandrova. La norteamericana salvó cuatro puntos de partido y ganó por 6-0, 2-6 y 7-6 (3). EFE