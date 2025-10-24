Tenis

Rybakina, a semifinales en Tokio

La kazaja Elena Rybakina alargó su buena racha con un triunfo ante la joven canadiense Victoria Mboko, novena favorita, por 6-3 y 7-6 (4) y se situó en las semifinales del torneo de Tokio que le aseguran un lugar en las Finales WTA.

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 13:34
Elena Rybakina, semifinalista en Tokio y clasificada a las Finales WTA.
Elena Rybakina, semifinalista en Tokio y clasificada a las Finales WTA.

Elena Rybakina, que días atrás ganó el torneo de Ningbo, se impuso a la norteamericana Victoria Mboko y superó en la clasificación mundial a la rusa Mirra Andreeva.

Fue la revencha de Rybakina ante Mboko que se había impuesto en las semifinales de Montreal.

Rybakina, primera cabeza de serie, ganó en hora y media y se citó en semifinales con la checa Linda Noskova, sexta favorita, que avanzó beneficiada de la retirada de la rusa Anna Kalinskaya, dañada en las lumbares.

La checa ganaba por 6-0 y 1-0 en el momento del abandono.

El otro lado del cuadro vivió momentos dramáticos. La suiza Belinda Bencic, octava cabeza de serie, salvó un punto de partido ante la checa Karolina Muchova, a la que venció por 3-6, 7-5 y 7-5 y se enfrentará a la vigente campeona, la estadounidense Sofía Kenin que estuvo contra las cuerdas en el duelo ante la rusa Ekaterina Alexandrova. La norteamericana salvó cuatro puntos de partido y ganó por 6-0, 2-6 y 7-6 (3). EFE