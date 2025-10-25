Rybakina se retira por lesión y Noskova definirá el título con Bencic

Belinda Bencic, de 28 años, alcanzó su segunda final del torneo de Tokio tras hacerlo por primera vez en 2015 frente a la polaca Agnieszka Radwanska, con la que perdió en dos sets.

Aún así, la capital nipona le trae un buen recuerdo ya que en 2021, en los Juegos Olímpicos, ganó el oro en individuales y la plata en dobles.

En la final Bencic se medirá a Noskova, que no jugó su partido de semifinales por la retirada de Rybakina, campeona de Wimbledon 2022 y segunda cabeza de serie en la capital japonesa.

“He tenido problemas de espalda esta semana y no puedo jugar al cien por cien. Me decepciona que mis seguidores no me vean hoy, pero espero verlos el año que viene”, dijo Rybakina tras anunciar su retirada. EFE