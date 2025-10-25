Tenis

Rybakina se retira por lesión y Noskova definirá el título con Bencic

La suiza Belinda Bencic derrotó en semifinales a la estadounidense Sofia Kenin en tres sets por 7-6 (5), 3-6 y 6-2 y disputará la final del WTA 500 de Tokio ante la checa Linda Noskova, que no jugó su partido debido a la retirada por lesión de la kazaja Yelena Rybakina.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 13:39
La suiza Belinda Bencic definirá el título de Tokio frente a la checa Linda Noskova.
La suiza Belinda Bencic definirá el título de Tokio frente a la checa Linda Noskova.070745+0000 KAZUHIRO NOGI

Belinda Bencic, de 28 años, alcanzó su segunda final del torneo de Tokio tras hacerlo por primera vez en 2015 frente a la polaca Agnieszka Radwanska, con la que perdió en dos sets.

Lea más: Sinner, finalista en Viena

Aún así, la capital nipona le trae un buen recuerdo ya que en 2021, en los Juegos Olímpicos, ganó el oro en individuales y la plata en dobles.

En la final Bencic se medirá a Noskova, que no jugó su partido de semifinales por la retirada de Rybakina, campeona de Wimbledon 2022 y segunda cabeza de serie en la capital japonesa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“He tenido problemas de espalda esta semana y no puedo jugar al cien por cien. Me decepciona que mis seguidores no me vean hoy, pero espero verlos el año que viene”, dijo Rybakina tras anunciar su retirada. EFE