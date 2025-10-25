Sinner domina a De Miñaur y es finalista en Viena

Es la octava final de este 2025 para Jannik Sinner, que aspira a conquistar un cuarto título después del Abierto de Australia, Wimbledon y el torneo de Pekín.

Alex De Miñaur sigue topándose una y otra vez contra el mismo muro: son ya 12 las derrotas que ha registrado ante Sinner en otros tantos enfrentamientos.

En su último duelo, hace casi un mes en Pekín, el australiano pudo al menos ganarle un set, pero esta vez fue de nuevo claramente superado por un Sinner que parece plenamente recuperado del problema físico que a principios de este mes le hizo abandonar en el Masters 1000 de Shanghái.

Son cuatro las victorias que la estrella italiana ha registrado esta semana en la capital austríaca. El domingo, Sinner buscará el trofeo ante el alemán Alexander Zverev (3º del mundo) o el italiano Lorenzo Musetti (8º), que se miden en la segunda semifinal.

Solamente el español Carlos Alcaraz, #1 del mundo y ausente en este torneo de Viena, ha conseguido ganar este año a Sinner en una final (Roma, Roland Garros, Cincinnati, Abierto de Estados Unidos).

Después de esta semana vienesa, Sinner pondrá rumbo a París para jugar el Masters 1000 de la capital francesa, la última cita antes del Masters ATP de final de temporada (9-16 de noviembre en Turín). AFP