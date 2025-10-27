Carlos Alcaraz cuenta con su “pista secreta”

Este espacio con el que cuenta el español Carlos Alcaraz busca preservar su intimidad, facilitar su preparación para torneos y permitirle pasar más tiempo con su familia tras haber dejado atrás la academia de Villena.

Lea más: Escalada del brasileño Fonseca

Puede entrenar cuando las inclemencias del tiempo lo determinan y también le sirve para preparar los torneos, especialmente en el tramo final de la temporada cuando el calendario incluye el Masters 1000 de París-Bercy, las Nitto ATP Finals de Turín y también la Final a Ocho de la Copa Davis en Bolonia, que acometerá en las próximas semanas.

Se trata de una pista rápida que la Carlos Alcaraz Academy construyó específicamente para él y que se encuentra en una nave situada en las inmediaciones de El Palmar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el equipo y el entorno del ganador de 24 trofeos ATP, entre ellos seis Grand Slam, se prefiere no dar publicidad del emplazamiento y sólo unos pocos conocen su ubicación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de salvaguardar en la medida de lo posible la intimidad de una persona tan popular y que tiene tantos seguidores.

La instalación cuenta, además, con su propio gimnasio, un espacio de fisioterapia y vestuarios. Es el espacio secreto de Carlitos, de quien ya se difundieron imágenes suyas ejercitándose en la citada cancha de juego.

La construcción de este equipamiento tiene por objeto facilitar la preparación del líder del circuito profesional y su deseo de pasar más tiempo cerca de los suyos.

De hecho, ya es cada vez menos habitual ver a Alcaraz en la academia que su entrenador, Juan Carlos Ferrero, tiene en la localidad alicantina de Villena, el escenario de la mayor parte de su preparación hasta hace poco y en el que se forjó el gran campeón que hoy es el de El Palmar.

En la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en la que dio sus primeros raquetazos y también pasó muchas horas en el frontón, en la piscina... y a la que sigue acudiendo para entrenar de vez en cuando, ya alcanzó los objetivos que en su día se planteó y se puede decir que ya dejó atrás esa aspiración de niño de jugar en la pista 3 de este equipamiento situado en la ladera del Valle.

“En el club, según la estructura de entrenamientos de la escuela, conforme mejor jugador era el que acudía a estas pistas más se acercaba a la #3, que se consideraba como la central. El propósito de Carlos, como el de tantos chicos, era llegar a ella pero ya lo logró y se le quedó pequeña”, cuenta Alfredo Sarriá, coordinador de la Carlos Alcaraz Academy.

El #1 de la actualidad ya conquistó la gloria en las pistas más prestigiosas del mundo, las centrales de Wimbledon, Roland Garros y Flushing Meadows, donde ganó dos títulos en Londres, otros dos en París y dos más en Nueva York. En esos escenarios tan majestuosos también hizo realidad los sueños de infancia este chico que todavía tiene 22 años. EFE