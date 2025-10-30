Tenis
Vacherot no para de sorprender en el tenis

Valentin Vacherot, que hasta hace poco no figuraba en el mapa del tenis, sigue sorprendiendo con su alto nivel que le permite quemar etapas en París.
El monegasco Valentin Vacherot mantuvo su racha victoriosa y derrotó al británico Cameron Norrie, verdugo del español Carlos Alcaraz, #1 del mundo, 7-6 (4) y 6-4, para clasificarse para cuartos de final del Masters 1000 de París, el último de la temporada.

Reciente ganador del Masters 1000 de Shanghái, lo que le ascendió al #40 del ranking, el jugador del Principado, Valentin Vacherot, se benefició de una invitación de los organizadores para entrar en el cuadro final del torneo bajo techo.

Vacherot, de 26 años, que hasta hace unas semanas no había sumado ningún triunfo importante a su palmarés, dio un salto con su victoria en Shanghái, donde derrotó en la final al francés Arthur Rinderknech, que es primo suyo.

Un rival al que también ganó en París en segunda ronda para acceder a octavos de final, tras haber vencido al checo Jiri Lehecka en su debut en el torneo.

El monegasco se medirá por un puesto en semifinales del Masters 1.000 de París con Félix Auger-Aliassime, noveno favorito. EFE