Vacherot no para de sorprender en el tenis

Reciente ganador del Masters 1000 de Shanghái, lo que le ascendió al #40 del ranking, el jugador del Principado, Valentin Vacherot, se benefició de una invitación de los organizadores para entrar en el cuadro final del torneo bajo techo.
Lea más: Shelton clasifica al Masters ATP
Vacherot, de 26 años, que hasta hace unas semanas no había sumado ningún triunfo importante a su palmarés, dio un salto con su victoria en Shanghái, donde derrotó en la final al francés Arthur Rinderknech, que es primo suyo.
Un rival al que también ganó en París en segunda ronda para acceder a octavos de final, tras haber vencido al checo Jiri Lehecka en su debut en el torneo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El monegasco se medirá por un puesto en semifinales del Masters 1.000 de París con Félix Auger-Aliassime, noveno favorito. EFE