¿Quién puede parar a Sinner?

El transalpino, que derrotó al estadounidense Ben Shelton 6-3 y 6-3, accedió a semifinales, donde se medirá al alemán Alexander Zverev, defensor del título, que venció al ruso Daniil Medvedev 2-6, 6-3 y 7-6(5).

Mientras, en el otro lado del cuadro se medirán el canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno favorito, verdugo del monegasco Valentin Vacherot, 6-2 y 6-2, y el kazajo Alexander Bublik, que se impuso al australiano Alex de Miñaur, 6-7(5), 6-4 y 7-5.

De todos ellos emerge un Sinner que se ha plantado en el penúltimo escalón para conseguir su primer Masters 1.000 del año, el quinto de su carrera, sin perder un set y con la sensación de superioridad que le ha llevado a encadenar 24 triunfos bajo techo, incluida la victoria en la final de Viena el pasado domingo.

El italiano considera "imposible" acabar el año como número 1, porque en el Torneo de Maestros tiene mucho que perder tras haber ganado el pasado año, pero sí lucirlo unas semanas más, tras la prematura eliminación en París de Alcaraz.

Sólo las molestias en la espalda de las que se quejó durante el duelo ante Shelton, en su partido 400 en el circuito, suponen alguna sombra en su camino hacia el título.

Su rival será un Zverev al que acaba de ganar en al final de Viena y que se clasificó con muchos problemas frente a su bestia negra, el ruso Daniil Medvedev, que le había ganado en los últimos cinco duelos y que llegó a tener dos bolas de partido.

El germano logró la remontada para disputar su cuarta semifinal en París, la segunda consecutiva, la 23 en un Masters 1.000, con la intención de romper la racha de tres derrotas consecutivas contra Sinner, con quien empata a cuatro en el cara a cara particular.

El otro lado del cuadro es más sorprendente, tras la caída de Alcaraz y del estadounidense Taylor Fritz, que aparecían como los mejor clasificados.

En su ausencia, el canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, ejerce como favorito tras alcanzar la décima semifinal del año, tras derrotar a un Vacherot que comparecía como una de las sensaciones del final del año tras haber ganado hace unas semanas el Masters 1.000 de Shanghai.

Auger-Aliassime fue muy superior ante un rival cansado y con esa victoria mantiene sus opciones de acabar el año entre los ocho mejores, lo que le permitiría acudir por vez primera al Trofeo de Maestros de Turín.

Se coloca a 90 puntos del italiano Lorenzo Mussetti, con quien se jugará la última plaza disponible, y que cayó eliminado en segunda ronda, una ventaja que podrá superar si alcanza la final.

El canadiense ha dado un paso adelante esta temporada y jugará las cuartas semifinales de su carrera en un Masters 1.000, el cuarto tenista nacido en el siglo XXI que lo consigue, tras Alcaraz, Sinner y el danés Holger Rune.

Su rival para disputar la quinta final del año será un Bublik que no deja de sorprender y que desde el pasado torneo de Roma ha ganado 35 partidos de los 42 disputados.

Será la primera semifinal para el kazajo, el jugador con menos ránking que se mantiene en el torneo, pero que ha elevado su nivel de forma sorprendente, como pudo comprobar De Miñaur, al que no sirvió de nada ganar la primera manga.

El tenista de origen uruguayo y español, que había alcanzado los cuartos de los últimos tres torneos disputados, acabó cediendo ante el empuje de un tenista que llama a las puertas del top-10 por primera vez en su carrera.

Será el sexto duelo entre Auger-Aliassime y Bublik, el segundo de esta temporada, tras la victoria del canadiense en Dubai, la tercera entre ambos.