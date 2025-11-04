José Perlas será el nuevo entrenador de Lorenzo Musetti

Perlas comenzará a trabajar con el italiano ya en la preparación invernal en llevará a cabo en Montecarlo, según adelantó este martes el portal especializado 'Spaziotennis' y confirmaron medios italianos.
Se unirá al cuerpo técnico, por tanto, después de las Finales ATP para las que Musetti todavía no tiene asegurada su presencia. Este miércoles debuta en el ATP 250 de Atenas ante el suizo Stan Wawrinka, número 159.
El preparador catalán, que hasta ahora trabajaba con el serbio Dusan Lajovic, colaborará con entrenador histórico del tenista de 23 años nacido en Carrara (Toscana), el italiano Simone Tartarini.
Perlas ganó como integrante del grupo de tres capitanes (G-3) de la selección española las dos primeras Copas Davis de la historia del tenis español (2000 y 2004).
También fue preparador de Carlos Moyá, ganador en 1998 de Roland Garros. No fue el único éxito de uno de sus pupilos en la tierra batida francesa, pues Albert Costa lo consiguió en 2002.
Además, entrenó al argentino Guillermo Coria, a los españoles Nicolás Almagro y Juan Carlos Ferrero -actual entrenador de Carlos Alcaraz- y al serbio Janko Tipsarevic.