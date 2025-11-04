Masters WTA: Sabalenka, a un paso de las semifinales

En el primer partido del día en el Grupo Steffi Graf, Coco Gauff, #3 del mundo y vigente campeona del torneo que reúne a los ocho mejores raquetas de la temporada, se relanzó en la carrera a semifinales tras infligir a Jasmine Paolini una nueva derrota, por 6-3, 6-2, que envió a casa a la italiana (8ª).

Derrotada por Jessica Pegula (#5) en su primer partido el domingo, Coco Gauff salió decidida a no tropezar de nuevo y rompió el servicio de su rival en su primera oportunidad. Más sólida en los intercambios, la jugadora de Florida, campeona de Roland Garros el pasado mes de junio, se colocó 3-0 arriba en un primer set que cerró en 40 minutos con un último juego en blanco.

En el segundo parcial, el pulso entre ambas duró hasta el 2-2, antes de que Gauff se apuntase los cuatro siguientes juegos seguidos ante Paolini, visiblemente debilitada por un virus que sufre desde hace días. La italiana, ya derrotada por la #1 del mundo Aryna Sabalenka el domingo, ya no podrá en ningún caso clasificar a semifinales.

“Creo que Jasmine no estaba hoy al 100%, pero se mueve muy bien y golpea muy bien”, declaró sobre la pista Gauff, que sigue en la carrera por revalidar el título por el que compiten las ocho mejores raquetas del circuito femenino.

Horas después, Sabalenka se recuperó de una rotura del servicio en el tercer juego del tercer y definitivo set para vengar su reciente derrota ante Pegula en las semifinales de Wuhan (China) y reforzar sus opciones de meterse en semifinales en la capital saudita.

“Es una jugadora increíble, siempre me exige al máximo”, declaró Sabalenka sobre su rival. “En el tercer set, simplemente me dije a mí misma que tenía que ir a por todas. Me encanta jugar contra ella porque siempre son grandes partidos, de un gran nivel, con grandes puntos”, agregó.

Sabalenka, Gauff y Pegula pugnarán el jueves por avanzar a las rondas eliminatorias. Antes de la última fecha de la fase de grupos, una sola jugadora se aseguró estar en semifinales: la kazaja Elena Rybakina. AFP